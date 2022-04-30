Минобороны России: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие
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«Украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 млн т», — заявил Мизинцев.
По данным Минобороны, обратными рейсами в Киев завозят иностранное оружие и боеприпасы.
Мизинцев отметил, что Украина поставляет сельхозпродукцию Румынии, несмотря на нехватку продовольствия для собственных нужд.
Ранее Минобороны Румынии опровергло сообщения о якобы переброске военной техники НАТО к украинской границе.
В ведомстве заявили, что в стране проводятся военные учения.