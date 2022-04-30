Минобороны России: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие

Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на вооружение. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 млн т», — заявил Мизинцев.

По данным Минобороны, обратными рейсами в Киев завозят иностранное оружие и боеприпасы.

Мизинцев отметил, что Украина поставляет сельхозпродукцию Румынии, несмотря на нехватку продовольствия для собственных нужд.

Ранее Минобороны Румынии опровергло сообщения о якобы переброске военной техники НАТО к украинской границе.

В ведомстве заявили, что в стране проводятся военные учения.