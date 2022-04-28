Минобороны Румынии опровергло сообщения о переброске техники к границам Украины

Минобороны Румынии опровергло сообщения о том, что военная техника НАТО якобы перебрасывается к украинской границе. В ведомстве заявили, что в стране проводятся военные учения.

«В среду, 27 апреля, американские машины в сопровождении специальных машин Военной полиции румынской армии выехали на Бабадагский полигон, чтобы провести ранее запланированные стрельбы с румынскими солдатами и союзниками», — сообщило Минобороны, заявление которого приводит РИА Новости.

Учебные мероприятия «являются актуальными», поэтому колонны боевой техники, принадлежащие США, Бельгии, Франции, Италии, Великобритании или Португалии, «можно будет часто наблюдать во время поездок между базами и совместными тренировочными комплексами», уточнили там.

В соцсетях ранее распространилось видео, на котором колонна военной техники в Румынии якобы движется к границам Украины и Молдавии.