«Отображают действительность»: почему в Германии считают невозможной долгосрочную изоляцию России

Политическая и экономическая изоляция РФ в долгосрочной перспективе невозможна, процветание Евросоюза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от диалога с Россией. Такое мнение выразил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, отметив, что речь идёт не только о российских нефти и газе, но и о редкоземельных элементах, которые «невозможно заменить». Шредёр также выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. По мнению экспертов, позиция экс-канцлера ФРГ звучит в унисон с мнением многих бизнесменов и общественных деятелей, которые выступают за сохранение и наращивание связей с Россией. Но их призывы идут вразрез с позицией нынешнего руководства Германии и ЕС, которые предпринимают крайне необдуманные шаги по сокращению использования российских энергоресурсов, считают аналитики.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью газете The New York Times заявил, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Европейского союза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от диалога с российской стороной.

«Нельзя в долгосрочной перспективе изолировать страну вроде России ни политически, ни экономически, — отметил Шрёдер. — Немецкой промышленности нужно сырьё, которое есть у России. И это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. И такое сырьё невозможно попросту заменить».

Как считает немецкий политик, после завершения специальной военной операции РФ на Украине Германии и остальным странам Европы «придётся вновь вести дела с Россией».

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«Мы всегда так поступаем», — сказал экс-канцлер, напомнив, что с 1960-х годов сотрудничество с СССР и впоследствии с Россией «велось постоянно», в том числе в газовой сфере.

При этом, по его словам, даже «в самые трудные периоды холодной войны проблем не возникало».

Шрёдер выразил уверенность, что и сейчас, что бы ни произошло, российские газ и нефть продолжат поступать европейским потребителям. Поэтому правительство ФРГ не должно накладывать эмбарго на энергоресурсы из России, считает он.

«Мой совет — нужно подумать, с чем сможет и с чем больше не сможет справиться экономика, зависящая от экспорта», — сказал Шрёдер.

В свою очередь, глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен пояснил в интервью радио Deutschlandfunk, что, по его мнению, было бы рационально с экономической точки зрения и желательно с политической «не действовать так, будто между Россией и Европой нет никакого будущего».

«Нет никакого смысла вводить санкции, которые сильнее бьют не по своему адресату, а по тому, кто их вводит», — подчеркнул Ванслебен.

В частности, эмбарго на российский газ стало бы катастрофой для Германии, считает он.

Газовые трубы в Германии

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«Исходя из всего того, что мы знаем, и всего, что анализирует правительство и соответствующие отрасли, эмбарго на газ в нынешней ситуации стало бы настоящей катастрофой. Оно превзошло бы по последствиям всё, что мы раньше пережили», — уверен Ванслебен.

Он напомнил, что основной объём газа используется в ФРГ не для отопления и обеспечения горячей водой, а для промышленности в химической, сталелитейной и фармацевтической отраслях.

«И если посмотреть на то, какие товары производятся химической промышленностью, не нужно быть большим экспертом, чтобы понять: если химическая отрасль Германии остановится, шестерёнки надолго встанут не только в ФРГ, но и во всей Европе. Это означает, что не будет функционировать экономика и не будут работать эконометрические прогнозы экономических институтов», — заявил глава DIHK.

Европейские инициативы

Напомним, по итогам неформального саммита ЕС в Версале, который прошёл 10 и 11 марта, лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение в кратчайшие сроки поэтапно устранить зависимость от импорта энергоносителей из России. Об этом говорилось в соответствующем пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

23 марта был опубликован документ с предложениями ЕК по решению проблем на газовом рынке. В частности, была выдвинута инициатива, касающаяся партнёрства Евросоюза с третьими странами для совместных закупок голубого топлива «на уровне ЕС», что, как считают в Брюсселе, может «привести к снижению цен». При этом в ЕК подчеркнули, что для этого готовы под своим руководством создать совместную переговорную группу, которая может вести диалог с поставщиками не только по газу, но и относительно других энергоресурсов.

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Впрочем, в Брюсселе признали, что, учитывая «многообразие ситуаций», сложившихся в государствах — членах ЕС с точки зрения структур их энергетики и рынка, «нет какого-то одного простого способа справиться с проблемой высоких цен на электроэнергию».

Тем не менее 8 апреля пресс-служба Совета Европы сообщила о введении с августа 2022 года пятого санкционного пакета ЕС против России, включающего эмбарго на поставки угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в Евросоюз из РФ.

Позднее, 22 апреля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA сообщил, что в ЕС обсуждаются и предложения, касающиеся ограничения поставок российских нефти и газа. Однако, как сказал Боррель, страны Евросоюза всё ещё не могут прийти к консенсусу по этому вопросу. Кроме того, глава европейской дипломатии заявил, что ряд стран ЕС выступают против эмбарго на энергоресурсы из России.

«В русофобском угаре»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, действующее руководство Германии и ЕС предпринимают крайне необдуманные и опасные для собственного населения шаги по сокращению использования российских энергоресурсов.

«В их мерах прослеживается непоследовательность и отсутствие глубины. Такие решения принимают моралисты, которые не разбираются в работе производственных цепочек. Европе надо полагаться на свой опыт успешного взаимодействия с Россией во многих сферах. Но в ЕС мы наблюдаем фактически самоубийственные шаги вопреки всякому здравому смыслу и колоссальному ущербу для своей экономики», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Оленченко, слова Герхарда Шрёдера и Мартина Ванслебена звучат в унисон со словами многих бизнесменов и общественных деятелей Германии, выступающих за сохранение и наращивание связей с Россией.

«Заявления экс-канцлера ФРГ и главы DIHK более чем своевременны, учитывая, какими темпами в Европе принимают антироссийские меры. Их слова отображают действительность, о которой не задумывается действующее руководство ЕС и Германии в русофобском угаре. Шрёдер, в частности, совершенно справедливо заметил, что Россия ещё никогда не подводила европейских партнёров с поставками газа», — сказал эксперт.

Бундестаг

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По словам Оленченко, Европу ждут проблемы не только в энергосфере, но и в других секторах экономики, если Брюссель выберет путь полного разрыва отношений с Россией.

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«В мире большое количество глобальных проблем, которые можно решать и регулировать только коллективно. И попытки создать барьеры в отношениях с РФ в первую очередь препятствуют решению этих сложностей. А усугубление таких проблем отражается на всех странах», — считает аналитик.

Оленченко полагает, что прогноз Шрёдера о восстановлении связей Германии и остальных стран Европы с РФ после спецоперации на Украине «крайне реалистичен».

«Вероятность того, что так и произойдёт, очень высока. Политическим деятелям Европы придётся задумываться над тем, как выстраивать долгосрочные отношения с Россией, выходить из санкционного угара, чтобы спасти свою экономику от полного краха. Тем более что в Брюсселе и Берлине есть понимание того, по каким параллелям можно наращивать сотрудничество с Москвой», — отметил эксперт.

В свою очередь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич заявил, что, объявляя рестрикции в отношении России, Европа «ведёт на убой в первую очередь экономику Германии».

«Брюссель прикладывает гигантские усилия, чтобы разрушить модель успешного сотрудничества стран ЕС с РФ. Немецкое правительство мучительно бегает в поисках адекватности, понимая, что страдать будет в первую очередь ФРГ», — сказал аналитик в комментарии RT.

«И хотя Берлин уже высказался о крайне негативных последствиях в случае эмбарго на российские энергоносители, всё же под давлением согласился на запрет поставок российского угля», — добавил Межевич.

Эксперт считает справедливыми слова главы Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, который назвал вероятное эмбарго на российский газ в Германии «катастрофой».

«Если Брюссель и Берлин всё-таки введут такой запрет, он обернётся крахом экономики ФРГ. Сначала остановятся металлургическая и химическая промышленность Германии, встанет энергетика, потом машиностроение, затем посыплется пищевая промышленность. А следом такие же процессы запустятся и по всему ЕС», — заключил Межевич.