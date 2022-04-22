«Потеря миллионов рабочих мест»: в Германии спрогнозировали экономический спад при отказе от энергоресурсов из России

Вероятное эмбарго на импорт энергоносителей из России обернётся падением экономики Германии на 2% в 2022 году. К такому выводу пришли специалисты Бундесбанка. Как полагают аналитики, санкции в отношении Москвы могут привести к росту нефтяных цен до $170 за баррель и значительному удорожанию природного газа. В конечном итоге ФРГ рискует столкнуться с ещё большей инфляцией, которая уже обновила почти полувековой максимум. По мнению экспертов, последствия затронут не только немецкую промышленность, но и рядовых потребителей. При этом ситуация в других европейских экономиках может оказаться ещё более драматичной, не исключают аналитики.

Германия может столкнуться с экономическим спадом в случае отказа от покупки российских энергоресурсов. Такой прогноз в пятницу, 22 апреля, представил Бундесбанк.

Согласно оценке организации, при введении эмбарго на импорт нефти, газа и угля из России объём немецкого ВВП в 2022 году сократится на 2%. Ранее предполагалось, что по итогам года экономика ФРГ вырастет на 3%.

Широкие энергетические санкции в отношении Москвы приведут к росту нефтяных цен до $170 за баррель, считают в центробанке Германии. При этом заметнее всего может вырасти стоимость природного газа в Европе, поскольку оперативно заменить российское топливо будет трудно, признают немецкие специалисты.

Такое положение дел рискует серьёзно ударить по внутреннему производству ФРГ и привести к ещё большему росту потребительских цен, не исключают эксперты Бундесбанка. Отметим, что в марте уровень годовой инфляции в Германии достиг 7,3% — максимальный показатель за последние 48 лет. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны.

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Напомним, с конца февраля Европейский союз, США и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Всего в отношении России введено уже свыше 9,9 тыс. ограничительных мер — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых. Об этом говорится в материалах глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули энергетический сектор России. Например, США и Великобритания полностью отказались закупать у Москвы энергоносители. Евросоюз, в свою очередь, объявил о постепенном прекращении закупок российского угля.

Сейчас европейские страны обсуждают возможность введения эмбарго на поставки нефти и газа из России. Впрочем, среди государств региона пока нет единства по этому вопросу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA.

«Есть много вопросов на рассмотрении (по нефти и газу. — RT), много предложений, которые изучаются. Каков наилучший способ действий? Налог? Запрет? Многие экономисты говорят, что разумнее всего было бы сделать российскую нефть и газ дороже, чтобы создать стимул для поиска других источников. Ни одно из этих предложений не получило требуемого единогласного одобрения», — признал Боррель.

По его словам, некоторые страны ЕС планируют наложить вето на любое коллективное решение по поводу запрета на импорт энергоресурсов из России. Против эмбарго, в частности, выступает Германия. Как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Der Spiegel, подобные ограничения не приведут к окончанию спецоперации на Украине, но при этом ударят по экономикам ФРГ и ЕС.

«Речь идёт о том, что мы хотим избежать серьёзного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и прекращения работы заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьёзные последствия для нашей страны, для всей Европы», — считает Шольц.

Цепная реакция

Согласно последним оценкам Евростата, в 2020 году Россия обеспечивала 41% потребностей Евросоюза в газе и 37% — в нефти. На тот момент Германия была одним из наиболее активных импортёров российского энергосырья. Примерно 34% поставляемой в ФРГ нефти и 66% газа Берлин закупал у Москвы.

В качестве альтернативы сырью из России Германия могла бы нарастить закупки сжиженного природного газа (СПГ) у других стран. Однако поиск таких значительных объёмов топлива потребует времени, а его поставки обойдутся Берлину гораздо дороже. Об этом RT рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Более того, по словам специалиста, существующая газовая инфраструктура ФРГ не позволяет стране принимать большие объёмы СПГ: на сегодняшний день у Германии нет достаточного количества терминалов.

«Поэтому если будет введено эмбарго, то в общей сложности около половины энергопотребления Германии окажется под вопросом. Население традиционно находится в приоритете при отоплении, поэтому для него ресурсов, может быть, и хватит. Между тем промышленность не получит энергии в полном объёме, что неизбежно отразится на экономике. Например, крупнейшие химические концерны в Германии могут остановиться», — отметил Пикин.

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Как напомнил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, традиционно газ, нефть и уголь являются необходимыми ресурсами для производства электроэнергии. Поэтому их удорожание по цепочке приводит сначала к увеличению затрат бизнеса, а следом — к повышению цен на ряд услуг и товаров, включая продукты питания.

«При этом стоит понимать, что Германия — ведущая страна ЕС с наиболее стабильной и устойчивой экономикой. Если здесь инфляция ускоряется рекордными темпами, то в других странах Евросоюза рост цен окажется гораздо сильнее. Впрочем, европейские политики ясно показали своё намерение пожертвовать экономикой в угоду политике», — добавил Деев.

Газовый расчёт

Цены на энергоресурсы в Европе начали стремительно расти ещё в 2021 году. Во многом это было связано с политикой ускоренного энергоперехода ЕС. Санкционные решения европейских государств против Москвы только усугубили ситуацию, и сейчас всё более острый характер приобретают проблемы бедности, продовольственной безопасности и доступности энергии. Об этом в пятницу заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий. Это результат безответственных действий финансовых властей западных стран, от которых страдает весь мир и прежде всего наиболее уязвимые страны с невысоким уровнем дохода», — считает Силуанов.

В текущих условиях страны ЕС могут отказаться от покупок российской нефти, но не станут вводить эмбарго в отношении газа, уверен Сергей Пикин. Таким образом, в ближайшее время Европа, скорее всего, продолжит покупать газ у Москвы и будет вынуждена расплачиваться за него рублями, считает специалист.

Напомним, с 1 апреля в России по поручению Владимира Путина заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. Теперь Москва принимает оплату за энергосырьё только в рублях.

Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.