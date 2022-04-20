«Грубая, недальновидная политика»: чем запрет на импорт российских металлов может угрожать экономике Европы

По словам Владимира Путина, рестрикции Евросоюза против российской металлургической отрасли противоречат нормам ВТО. Более того, как полагает президент, эти ограничения могут негативно отразиться на экономике самой Европы. Москва остаётся одним из ведущих производителей на мировом рынке металлов, а в 2021 году РФ была ключевым поставщиком продукции в страны ЕС. В связи с этим действия западных государств рискуют обернуться резким повышением цен и ударить по рядовым европейским потребителям, подчеркнул Путин. Вместе с тем российский бизнес уже начал искать альтернативных покупателей.

Введённые Евросоюзом ограничения против металлургической отрасли России незаконны и противоречат принципам Всемирной торговой организации. Об этом в среду, 20 апреля, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития этой сферы экономики.

По его словам, недружественные шаги в отношении российских металлургов были приняты «в угоду сиюминутным политическим интересам». В результате наработанные годами деловые связи между ЕС и Москвой оказались перечёркнуты, а мнение самих европейских предпринимателей было проигнорировано.

«Очевидно, что такая грубая, недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведёт к резкому росту стоимости металлов на их рынках, и мы это уже наблюдаем… А значит, пойдёт вверх и инфляция, снизится благополучие европейских потребителей, рядовых граждан. Такова цена принятых решений», — считает глава государства.

Напомним, с конца февраля 2022 года Европейский союз, США и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Всего в отношении России введено уже почти 9,7 тыс. ограничительных мер — больше, чем против любой другой страны. Об этом говорится в материалах глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Также была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ. Наряду с этим Евросоюз отказался от закупок российских изделий из стали и железа.

«Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее… Нет оснований полагать, что поведение наших партнёров принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду», — констатировал Владимир Путин.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Как напомнил президент, Россия остаётся одним из ключевых игроков на глобальном рынке металлов. По словам главы государства, страна входит в пятёрку крупнейших производителей стали и занимает ведущие позиции в области цветной металлургии.

Более того, по некоторым категориям металлов Россия сегодня выступает единственным производителем и поставщиком. На это в беседе с RT обратил внимание аналитик ИК «Фридом Финанс» Владимир Чернов.

«Среди чёрных металлов мы экспортируем больше всего стали, чугуна и ферросплавов, причём некоторые из них на мировой рынок поставляет только Россия. Среди цветных металлов РФ находится на первом месте по экспорту палладия, так как 45% от всего глобального рынка приходится на поставки из нашей страны. При этом у нас ещё и самые большие доказанные запасы палладия. Также Россия занимает лидирующие позиции по экспорту алюминия, меди, никеля и платины», — отметил Чернов.

В 2021 году Москва была крупнейшим поставщиком железа и стали в страны Европейского союза. По данным ООН, всего ЕС закупил данной продукции на общую сумму $55,4 млрд, а объём импорта из России составил около $8,8 млрд. В число основных экспортёров также вошли Украина ($5,9 млрд), Турция ($5,3 млрд) и Индия ($5 млрд).

«Конечно, запрет на поставки российских металлов для Евросоюза не настолько критичен, как, например, отказ импорта наших энергоносителей. В некоторых странах союза есть свои мощности по производству металлов. Однако они могут столкнуться с серьёзными логистическими проблемами и длительной задержкой поставок из других стран», — рассказал RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Похожую точку зрения выразила и аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва. По её мнению, в текущих условиях металлопродукция в государствах ЕС продолжит уверенно дорожать.

«В западных странах цены на продукцию металлургического комплекса будут расти. Потребителям придётся перенастраивать логистические цепочки, искать новых поставщиков, выстраивать новые договорные отношения. Этот процесс обычно приводит к увеличению затрат», — пояснила собеседница RT.

С учётом уже возросших цен на энергоресурсы рост стоимости металлов будет дополнительно разгонять инфляцию в Европе, считают эксперты. По предварительным данным Евростата, в марте уровень годовой инфляции в еврозоне уже обновил исторический максимум и составил 7,5%. Самые высокие значения при этом были достигнуты в Литве (15,6%), Эстонии (14,8%), Нидерландах (11,9%) и Латвии (11,2%).

Торговая перестановка

На фоне складывающихся обстоятельств Владимир Путин попросил правительство оценить правомерность европейских ограничений. Одновременно глава государства поручил кабмину до 1 июня подготовить обновлённую стратегию действий России в ВТО.

«С учётом новых тенденций нужно вносить изменения в структуру производства и поставок российской металлургической продукции. Знаю, что бизнес уже перестраивает логистические и производственные цепочки, находит новых поставщиков и покупателей, чтобы сохранить работу предприятий, защитить интересы трудовых коллективов», — рассказал президент.

По словам Сергея Суверова, для некоторых российских металлургов на долю Европы приходилось до 30% всего экспорта. В результате сейчас компаниям необходимо оперативно перенаправлять свою продукцию на альтернативные рынки, но этот процесс может занять определённое время, считает эксперт. При этом, как отметил специалист, спрос на металлы внутри страны также пока ограничен.

«Темпы возводимых строительных объектов снизились, а некоторые автомобильные заводы временно простаивают. Впрочем, нельзя сказать, что металлургические компании станут убыточными. У них есть долгосрочный запас прочности, который позволяет им пережить сложное время. Да, рентабельность бизнеса может упасть, но вряд ли стоит ждать катастрофических последствий для отрасли», — пояснил Суверов.

Тем не менее, по его словам, сейчас металлургическому сектору нужна помощь от государства. При этом определённую поддержку компаниям может оказать повышение мировых цен на металлы, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Стоимость металлов и стали, которые Россия экспортирует в ЕС, может вырасти на десятки процентов. Это позволит частично компенсировать потери российских предприятий», — заключил специалист.