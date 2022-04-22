Le Figaro: Боррель без оптимизма смотрит на будущее антироссийских санкций из-за раскола в ЕС

Учитывая, что предыдущие пять пакетов европейских санкций не смогли остановить военную спецоперацию России на Украине, ЕС рассматривает более жёсткие меры в отношении импорта российских энергоресурсов, однако пока не пришёл к согласию в этом вопросе, заявил в интервью журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ввести эмбарго на поставки российского газа будет чрезвычайно сложно, поскольку некоторые члены ЕС обещают наложить вето на любое подобное решение, приводит слова чиновника Le Figaro.

На данном этапе пять пакетов европейских санкций никак не повлияли на решимость Владимира Путина продолжать военную операцию на Украине, пишет Le Figaro. В этой связи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не слишком оптимистично настроен в отношении серьёзности следующих шагов, которые будут предприняты ЕС, отмечает издание. Российская нефть может попасть под ограничения, не говоря уже о газе.

«Насколько мне известно, на данный момент не рассматриваются предложения по нефти и газу. Есть много соображений, много предложений, которые изучаются. Каков наилучший способ действий? Налог? Запрет? Многие экономисты говорят, что наиболее рациональным было бы сделать российскую нефть и газ дороже, чтобы создать стимул для поиска других источников. Ни одно из этих предложений не получило необходимого единогласного одобрения», — признался Жозеп Боррель журналистам в четверг.

Как напоминает газета, ЕС является главным покупателем российской нефти. Исходя из данных за 2021 год, Европа платит России за поставки около $285 млн в день. Что касается газового эмбарго, ввести его «будет чрезвычайно сложно, поскольку некоторые государства-члены уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение». Если некоторые члены ЕС, в том числе Польша и Франция, выступают за то, чтобы отрезать ЕС от российских энергоресурсов, другие, в том числе Германия, Венгрия и Австрия, выступают против этого шага.

Как подчёркивает Боррель, сейчас каждый член ЕС делает всё возможное ,чтобы уменьшить или устранить зависимость от российской энергетики на добровольной основе. К примеру, Германия отказывается от эмбарго на поставки российской нефти в краткосрочной перспективе, но уже дала понять, что собирается научиться обходиться без неё к концу года. В любом случае европейским странам в конечном итоге придётся отказаться от российской энергетики, уверен глава европейской дипломатии. По его мнению, «это самый важный шаг в построении европейской автономии» — по крайней мере не менее важный, чем военный потенциал, которым должен обладать ЕС.

Тем не менее в краткосрочной перспективе картина блока, который трещит по швам по мере ужесточения санкций, выглядит нелестной для европейцев и могла бы порадовать Москву, констатирует издание. В настоящее время комиссия продолжает кропотливо трудиться над решением в отношении российской нефти. Одним из рассматриваемых вариантов является введение таможенных пошлин, но только при определённых объёмах импорта.

По словам Борреля, европейцам, в любом случае, нет причин стыдиться предпринятых мер в попытке остановить конфликт и поддержать Украину, не вмешиваясь напрямую. На данный момент на содержание межправительственного европейского фонда мира было выделено €1,5 млрд.

«Я никогда не видел, чтобы такое важное решение было принято за столь короткое время. И теперь все государства-члены поставляют оружие», — отмечает европейский чиновник.

Как опередаёт издание, косвенно в поставках вооружений Украине участвует даже Венгрия, поскольку эта страна финансирует Европейский фонд мира.

При этом Боррель намекнул, что средства фонда являются лишь вершиной айсберга, отказавшись, однако, назвать объём всей поставляемой Украине военной помощи со стороны ЕС. Тем не менее чиновник дал журналистам несколько «подсказок».

«Несколько дней назад Германия объявила, что поставит Украине военную технику на сумму 1 миллиард евро из своего собственного кармана, а не из средств Фонда мира. Некоторые государства-члены потратили более трети своего военного бюджета на украинскую армию… Таким образом, военная помощь Украине во много раз превышает 1,5 миллиарда евро», — рассказал Боррель.

По словам дипломата, поддержка Украины европейцами будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться война.

«Мы не хотим разрастания войны. Мы просто хотим, чтобы украинцы могли постоять за себя», — уточняет он.

Однако в этом «крестовом походе» Запад одинок, констатирует газета. В этой связи Боррель приветствовал намечающийся визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию, которая воздерживалась во время многочисленных голосований в Организации Объединённых Наций по украинскому вопросу.

«Мы знаем, что Индия поддерживает тесные отношения с Россией. Одной из наиболее важных проблем этой войны является новый политический ландшафт. С одной стороны, у вас будут Россия и Китай. На другой стороне будет Запад. И многие развивающиеся страны будут склоняться в ту или иную сторону, в зависимости от обстоятельств», — уверяет представитель ЕС, подчёркивая необходимость более тесных связей европейцев с этими странами.