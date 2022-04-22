Reuters: Еврокомиссия допустила возможность расчётов с Россией за газ в рублях

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Европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая антироссийских санкций.
Reuters: Еврокомиссия допустила возможность расчётов с Россией за газ в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © Fabian Plock / EyeEm

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

Отмечается, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в Газпромбанке, где деньги будут конвертироваться в рубли.

«Однако порядок отступлений от требований указа (о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли. — RT) пока неясен», — отмечается в заявлении.

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ранее выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.

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