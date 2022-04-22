Британия до 31 мая выдала лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его «дочкам»

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.

Как отмечается в заявлении, лицензия действует с 21 апреля по 31 мая 2022 года.

Согласно документу, речь идёт об оплате контрактов, заключённых до момента выпуска лицензии.

В OFSI подчеркнули, что данная лицензия призвана «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

Ранее сообщалось, что Великобритания может стать страной — транзитёром природного газа в Европу на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от импорта российских энергоресурсов.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на энергоресурсы могут побить исторические рекорды в случае введения эмбарго на российские поставки.

Он также выразил мнение, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.