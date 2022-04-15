The Telegraph: аналитики ожидают роста экспорта газа из Британии в Европу
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Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
«Компания National Grid ожидает роста экспорта газа из Британии в Европу в течение следующих шести месяцев до сентября, когда начинается заполнение хранилищ Европы перед следующей зимой», — отмечает издание.
Как уточняется, газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на энергоресурсы могут побить исторические рекорды в случае введения эмбарго на российские поставки.
Он также выразил мнение, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.