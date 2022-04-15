The Telegraph: аналитики ожидают роста экспорта газа из Британии в Европу

Великобритания может стать страной — транзитёром природного газа в Европу на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от импорта российских энергоресурсов.

Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

«Компания National Grid ожидает роста экспорта газа из Британии в Европу в течение следующих шести месяцев до сентября, когда начинается заполнение хранилищ Европы перед следующей зимой», — отмечает издание.

Как уточняется, газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на энергоресурсы могут побить исторические рекорды в случае введения эмбарго на российские поставки.

Он также выразил мнение, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.