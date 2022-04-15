Новак не исключил рекордных цен на энергоресурсы в случае ограничения российских поставок

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Цены на энергоресурсы могут побить исторические рекорды в случае введения эмбарго на российские поставки. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак не исключил рекордных цен на энергоресурсы в случае ограничения российских поставок
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«Подчеркну, что в сложившейся ситуации даже не действия, а только заявления о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплеску цен на мировых рынках», — написал он в статье для журнала «Энергетическая политика».

Вице-премьер добавил, что в случае введения ограничений цены на основные виды топлива могут значительно превысить уже достигнутые исторические максимумы.

Ранее Новак выразил мнение, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.

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