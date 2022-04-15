Новак не исключил рекордных цен на энергоресурсы в случае ограничения российских поставок
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«Подчеркну, что в сложившейся ситуации даже не действия, а только заявления о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплеску цен на мировых рынках», — написал он в статье для журнала «Энергетическая политика».
Вице-премьер добавил, что в случае введения ограничений цены на основные виды топлива могут значительно превысить уже достигнутые исторические максимумы.
Ранее Новак выразил мнение, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.