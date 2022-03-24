Вице-премьер Новак: Европе нечем заменить российский газ в ближайшие пять лет
«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 млрд кубометров газа при потреблении Европой 500 млрд кубов — почти 60% экспорта», — сказал Новак.
По его словам, «это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет».
Вице-премьер отметил, что «в этой жизни всё может быть», но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — «какой-то апокалиптический сценарий».
Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.
Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что правительство Германии обсудит с партнёрами из Европы решение России принимать оплату за газ в рублях.