Вице-премьер Новак: Европе нечем заменить российский газ в ближайшие пять лет

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Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.

«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 млрд кубометров газа при потреблении Европой 500 млрд кубов — почти 60% экспорта», — сказал  Новак.

По его словам, «это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет».

Вице-премьер отметил, что «в этой жизни всё может быть», но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — «какой-то апокалиптический сценарий».

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил  перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что правительство Германии обсудит с партнёрами из Европы решение России принимать оплату за газ в рублях. 

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