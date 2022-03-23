Германия обсудит с партнёрами из Европы решение России принимать оплату за газ в рублях

Правительство Германии обсудит с партнёрами из Европы решение России принимать оплату за газ в рублях. Об этом сообщил DPA министр экономики страны Роберт Хабек.

«Федеральное правительство обсудит это с европейскими партнёрами», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, это решение «показывает, что Россия не является стабильным партнёром».

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим решение России отказаться от расчётов за газ с недружественными странами в долларах и евро.

Как отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, решение очень важно для укрепления национальной валюты России.