Сенатор Климов: продажа газа недружественным странам за рубли укрепит национальную валюту

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Решение России продавать газ за рубли недружественным странам укрепит национальную валюту и расширит её использование, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Сенатор Климов: продажа газа недружественным странам за рубли укрепит национальную валюту
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«Сегодняшнее решение президента России очень важно для укрепления национальной валюты России, расширения её использования», — сказал он РИА Новости.

Также сенатор подчеркнул, что решение главы государства «подтверждает платёжеспособность России».

«Наша страна демонстрирует образцовое поведение в качестве торгово-экономического партнёра», — добавил Климов.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Он попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.

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