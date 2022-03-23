Сенатор Климов: продажа газа недружественным странам за рубли укрепит национальную валюту
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«Сегодняшнее решение президента России очень важно для укрепления национальной валюты России, расширения её использования», — сказал он РИА Новости.
Также сенатор подчеркнул, что решение главы государства «подтверждает платёжеспособность России».
«Наша страна демонстрирует образцовое поведение в качестве торгово-экономического партнёра», — добавил Климов.
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
Он попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».
Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.