Спикер Госдумы Володин назвал историческим отказ от расчётов в долларах и евро за газ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим решение России отказаться от расчётов за газ с недружественными странами в долларах и евро.

«Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — заявил он.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Он попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.