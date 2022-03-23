Спикер Госдумы Володин назвал историческим отказ от расчётов в долларах и евро за газ
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«Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — заявил он.
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
Он попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».
Вместе с тем Россия продолжит поставлять газ в соответствии с оговорёнными в заключённых контрактах объёмами и принципами ценообразования.