Глава DIHK: эмбарго на российский газ стало бы для ФРГ катастрофой

Генеральный директор объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что введение эмбарго на газ из России стало бы для ФРГ катастрофой.

«В нынешней ситуации эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой», — приводит РИА Новости слова Ванслебена в интервью радио Deutschlandfunk.

По его словам, последствия от эмбарго могли бы быть серьёзнее последствий от пандемии коронавируса.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Как ранее заявил «Газпром», перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.