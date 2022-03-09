«Газпром»: перед Европой стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в ПХГ

Перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке, предупредили в пресс-службе «Газпрома».

«Как мы ранее отмечали, для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объёмы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке», — говорится в сообщении компании.

Это очень серьёзный вызов, подчеркнули там.

«Учитывая в том числе суточные лимиты объёмов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объём доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке», — отметили в «Газпроме».

Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет, на данный момент потрачено 105,3% от объёма, закачанного летом.