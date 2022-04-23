Экс-канцлер ФРГ Шрёдер заявил о невозможности длительной изоляции России

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе: промышленность Германии нуждается в российских ресурсах.

«Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России», — цитирует РИА Новости Шрёдера.

По его словам, речь идёт не только о нефти и газе, но и о редкоземельных элементах.

Экс-канцлер подчеркнул, что после окончания спецоперации на Украине «придётся вновь взаимодействовать с Россией».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Как ранее заявил «Газпром», перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.