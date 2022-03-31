«Ъ»: США смягчили санкции против российской продукции для сельского хозяйства
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Как пишет «Коммерсантъ», они попали в список жизненно необходимых продуктов.
По мнению работающих в отрасли, причиной данного решения стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России.
Собеседники издания отметили, что выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами.
Ранее глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз заявила, что США допускают возможность роста цен на продовольствие из-за санкций против России.
По её словам, в США могут ожидать рост цен на удобрения и энергоносители, а также на продукты питания.
15 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США полагает, что цены на бензин в стране будут возрастать.