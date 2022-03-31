«Ъ»: США смягчили санкции против российской продукции для сельского хозяйства

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения.

Как пишет «Коммерсантъ», они попали в список жизненно необходимых продуктов.

По мнению работающих в отрасли, причиной данного решения стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России.

Собеседники издания отметили, что выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами.

Ранее глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз заявила, что США допускают возможность роста цен на продовольствие из-за санкций против России.

По её словам, в США могут ожидать рост цен на удобрения и энергоносители, а также на продукты питания.

15 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США полагает, что цены на бензин в стране будут возрастать.