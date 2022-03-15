Псаки: власти США ожидают роста цен на бензин

Администрация США полагает, что цены на бензин в стране будут возрастать, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы по-прежнему считаем, что она будет повышаться», — ответила Псаки на вопрос о том, до какой отметки может возрасти цена на бензин в США.

По её словам, американская сторона пытается предпринимать шаги по смягчению эффекта от этого.

9 марта сообщалось, что на автозаправках США стоимость бензина обновила исторический максимум, превысив $4,25 за галлон (3,785 литра).

Российский президент Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.