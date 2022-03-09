Автомобильная ассоциация: цены на бензин в США обновили исторический максимум

На автозаправках США стоимость бензина второй день подряд обновляет исторический максимум, она превысила $4,25 за галлон (3,785 литра). Об этом говорится в данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, которая следит за ценами на более чем 60 тыс. АЗС.

Как сообщает ТАСС, по данным ассоциации, средняя стоимость галлона бензина к утру 9 марта достигла в США $4,252.

Накануне цены на бензин в стране выросли до $4,173.

Перед этим исторический максимум был установлен в июле 2008 года, тогда стоимость топлива составляла $4,11 за галлон.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России.