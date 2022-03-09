Автомобильная ассоциация: цены на бензин в США обновили исторический максимум
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Как сообщает ТАСС, по данным ассоциации, средняя стоимость галлона бензина к утру 9 марта достигла в США $4,252.
Накануне цены на бензин в стране выросли до $4,173.
Перед этим исторический максимум был установлен в июле 2008 года, тогда стоимость топлива составляла $4,11 за галлон.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России.