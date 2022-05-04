«Нет пространства для манёвра»: почему Брюссель заявил о скорых санкциях против российской нефти

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что уверен в скором введении новых санкций против России, в частности, в отношении российской нефти. Как он подчеркнул, в ЕС «положат конец» зависимости от энергоносителей из РФ, диверсифицируют поставки и маршруты, в том числе за счёт использования сжиженного природного газа. Мишель отметил, что в рамках такого курса крайне «своевременен» и важен новый терминал СПГ в Греции, строительство которого уже стартовало. Глава Евросовета также твёрдо убеждён, что настал «новый рассвет энергетической независимости Европы». Однако аналитики называют такого рода заявления популистскими и лишёнными всяких связей с реальностью, поскольку заместить российские энергоносители в полном объёме в условиях энергокризиса будет просто невозможно.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что уверен в скором введении новых санкций против России, в частности, в отношении российской нефти.

«Мы вводим в отношении России санкции, чтобы оказать финансовое, экономическое и политическое давление на Кремль. Ведь наша цель проста: мы должны сокрушить российскую военную машину. Я уверен, что (Европейский. — RT) совет незамедлительно введёт дальнейшие санкции, в частности, в отношении российской нефти», — отметил Мишель.

Он также подчеркнул, что в ЕС «положат конец» зависимости от российских энергоносителей.

«Мы диверсифицируем наши поставки и маршруты, в том числе за счёт использования сжиженного природного газа», — заявил глава Евросовета.

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Он отметил, что в рамках такого курса крайне «своевременен» и важен новый терминал СПГ в Греции, строительство которого уже стартовало.

«Это геополитически значимое вложение средств и геополитически значимый момент. Это отражение того, чего мы должны делать больше. Ведь он (терминал СПГ. — RT) обеспечит надёжность поставок в Грецию, Болгарию, Северную Македонию, Сербию и другие страны региона. И это чрезвычайно важно, — считает Мишель. — Это поможет оградить регион — Юго-Восточную Европу — от попыток России использовать поставки газа как оружие».

По словам главы Евросовета, он твёрдо убеждён, что настал «новый рассвет энергетической независимости Европы».

«Это очень мощный и очень позитивный шаг для нашего общего политического проекта, поскольку он поможет диверсифицировать поставки газа в Европу, развить нашу энергетическую инфраструктуру и постепенно свести на нет нашу зависимость от российских энергоносителей, что сделает нас сильнее, а наше положение — надёжнее», — утверждает Мишель.

Он также напомнил о мартовском решении лидеров ЕС в кратчайшие сроки поэтапно устранить зависимость объединения от импорта российских энергоносителей. Тогда европейские страны призвали Еврокомиссию подготовить к концу марта план, призванный «обеспечить надёжные поставки и доступные цены на энергоносители».

Неформальный саммит лидеров ЕС в Версале (10 -11 марта)

AFP

© Ian LANGSDON / POOL

С этими заявлениями глава Евросовета выступил во время речи на севере Греции, где в присутствии лидеров балканских стран и ЕС проходила церемония в честь старта строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Проект призван снизить зависимость Евросоюза от российского газа. Помимо Мишеля в церемонии приняли участие премьер-министры Греции, Болгарии, Северной Македонии и президент Сербии. Как заявил сербский лидер Александр Вучич, Белград готов в будущем закупать большие объёмы сжиженного природного газа (СПГ) из этого терминала. Он также назвал старт его строительства «очень важным событием» для всего региона и Западных Балкан.

Курс на отказ от российских поставок

Напомним, после решения глав стран ЕС о ликвидации зависимости от российских энергоресурсов и призыва к ЕК подготовить соответствующие предложения в Еврокомиссии выдвинули ряд инициатив, в частности, представили идею о партнёрстве Европейского союза с третьими странами для коллективной закупки газа «на уровне ЕС». Кроме того, ЕК готова создать совместную переговорную группу под своим руководством, которая, по мнению еврочиновников, может «подготовить почву для будущего энергетического партнёрства» с ключевыми поставщиками, причём не только по газу. Однако в Брюсселе признают, что нет единого «простого способа» преодолеть проблемы высоких цен на электроэнергию в ЕС.

Несмотря на значительное подорожание энергоносителей в Европе, 8 апреля Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт российского угля и других твёрдых ископаемых видов топлива из РФ с августа текущего года.

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После этого в ЕС начали обсуждать возможности ограничения поставок нефти и газа из России. Об этом, в частности, сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако, по его словам, по этим вопросам в ЕС пока нет консенсуса.

Так, Германия готова запретить поставки российской нефти до конца года и резко сократить импорт газа из РФ, о чём заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отметив, что многие страны поддержали антироссийские санкции, «несмотря на неизбежные экономические издержки» для них же самих. О готовности выступить за эмбарго ЕС на нефть из России сообщила и Австрия.

Однако Венгрия и Словакия высказались против инициативы по отказу от российских нефти и газа. Как заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, экономика его страны не сможет гарантированно бесперебойно функционировать без чёрного золота из РФ. Он напомнил, что из России 65% нефти поступает через трубопровод «Дружба», которому нет альтернативы.

В то же время Словакия заявила, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти Братислава намерена добиваться исключения для себя. Вице-премьер страны Рихард Сулик подчеркнул, что поставки чёрного золота из РФ жизненно важны для экономики Словакии.

Еврокомиссия

Gettyimages.ru

© stevenallan

«Будут испытывать дефицит»

Как отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT, слова Мишеля о «новом рассвете энергетической независимости Европы» следует рассматривать исключительно как популистское заявление, не связанное с реальностью. По словам эксперта, Еврокомиссия пришла к ситуации, когда применила все санкции, которые можно было ввести относительно безболезненно для ЕС, и начала одобрять рестрикции, оказывающие крайне негативное влияние на экономику Евросоюза.

«В частности, эмбарго на российский уголь, и теперь вот на очереди запрет на нефть из РФ. У Брюсселя больше нет пространства для манёвра. ЕС не может остановиться, поскольку для него это означало бы поражение в противостоянии с Россией, но и продолжение санкционного курса обернётся колоссальными проблемами для экономики стран Евросоюза и их жителей», — заявил аналитик.

По словам Фролова, возможность навредить РФ для Брюсселя гораздо важнее, чем интересы собственных граждан. Эксперт считает, что, безуспешно пытаясь сокрушить «российскую военную машину», ЕС «лишь стреляет себе в ногу».

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В свою очередь, как заметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, сейчас в ЕС разыгрывается борьба между национальными государствами и наднациональными органами объединения.

«Брюссель кричит о том, что у него есть решение, что он всё сделает и заменит российские энергоресурсы, а национальные правительства думают, как прожить без них. C нефтяным эмбарго будут проблемы. ЕС может ввести такой запрет, но наверняка сделает отсрочку до следующего года. Расчёт делается на то, что Россия просто поменяется с кем-то рынками сбыта. Но тут вопрос, успеет ли этот обмен произойти», — сказал он в комментарии RT.

По словам Юшкова, это чревато тем, что европейцы «будут испытывать дефицит энергоресурсов» и сильно за них переплачивать. Аналитик также пояснил, что для замещения нефти из РФ ЕС необходимо найти именно такое чёрное золото, которое по своим характеристикам и качеству не будет уступать российскому.

«Венесуэла и Иран, которые производили схожую тяжёлую нефть, под санкциями. Поэтому тех, кто производят такое чёрное золото, не так много, и вопрос, когда европейцы смогут кого-то найти», — заявил эксперт.

Фролов пояснил, что сейчас на рынке энергоресурсов, в том числе и нефти, крайне сложно найти крупных поставщиков, поскольку «энергокризис ещё в самом разгаре».

«В этой связи говорить о том, что ЕС сможет легко отказаться от российской нефти и других энергоресурсов, это либо какая-то чрезмерная степень наивности, либо попытка поставить свои политические интересы выше экономических интересов всех стран ЕС. Уже сейчас объединение находится в состоянии экономического кризиса, который будет лишь усугубляться из-за новых антироссийских санкций», — уверен эксперт.

Газовые трубы в Германии

AFP

© Ina FASSBENDER

При этом, несмотря на все проблемы, связанные с нехваткой энергоресурсов, в Евросоюзе всё-таки примут санкции против российской нефти «в той или иной форме» даже с учётом возражений со стороны Венгрии и Словакии, полагают эксперты.

«Если не удастся на уровне ЕС, то примут на уровне национальных правительств. Дальше мы увидим серые схемы, когда нефть из РФ смешивают с другой и продают, как будто она не российская», — рассказал Юшков.

Газовый вопрос

При этом с газом в ЕС «будет всё ещё сложнее», уверен Юшков. По его словам, заменить российское голубое топливо в ближайшие годы «просто невозможно».

«Тут нельзя просто взять и поменяться рынками сбыта. Газ сложно перевозить, а газопроводы транспортировать невозможно. Это означает, что если европейцы введут эмбарго на голубое топливо, то фактически останутся без газа, а альтернатива будет недоступна по цене, поскольку стоимость на газ в мире возрастёт колоссально. Поэтому я не думаю, что в ближайшие годы от газа из РФ в ЕС смогут отказаться», — спрогнозировал аналитик.

Фролов пояснил, что даже если новый терминал СПГ в Греции и будет быстро построен за два и или три года, это не облегчит ситуацию для ЕС в условиях энергокризиса и попыток отказаться от российских угля, нефти и газа.

«Европейцы опять наступают на те же грабли, что и множество лет назад. Они строят СПГ терминалы, но откуда там появится газ? Проблема в том, что голубого топлива не хватает во всём мире. Без увеличения добычи газа ещё один терминал СПГ ничем не поможет. По сути это приведёт лишь к увеличению конкуренции на этом рынке», — заявил эксперт.

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Фролов также отметил, что в мире просто нет достаточного предложения сжиженного природного газа.

«Нет поставщиков, которые готовы везти в Европу СПГ, если она не начинает за него переплачивать. ЕС — это не самый популярный рынок, поскольку уступает рынку Азиатско-тихоокеанского региона, где газ дороже. Держать цены даже на текущем уровне ЕС уже не может, а на то, чтобы стабильно привлекать необходимые объёмы СПГ, Европа не способна в принципе», — отметил аналитик.

Фролов считает, что Европа сможет сократить свою энергозависимость от России лишь за счёт уменьшения потребления газа и нефти со стороны потребителей, что, в свою очередь, приведёт к разрушению промышленности ЕС.

«Если же говорить про сохранение текущего уровня потребления за счёт альтернативных поставщиков, которые могли бы обеспечить дополнительные объёмы газа, то это просто невозможно. Никакая Нигерия или Ангола с Сенегалом, с которыми ЕС, согласно сообщениям СМИ, хочет нарастить сотрудничество по поставкам СПГ, не в состоянии заместить объёмы голубого топлива, которые поставляет в Евросоюз Россия», — сказал аналитик.

Как отметил Фролов, РФ вне зависимости от решений Брюсселя будет постепенно перенаправлять свои поставки на азиатский рынок, поскольку ЕС «проявил себя как ненадёжный партнёр».

«Нельзя исключать, что в перспективе отношения России с Евросоюзом могут наладиться, но пока они не войдут в нормальное русло, РФ будет ускорять свой разворот на восток, где требуется больше энергоресурсов, и диверсифицировать свои поставки», — заключил эксперт.