«Больше про политику, чем про энергетику»: как Чехия и Польша намерены добиваться независимости от российского газа

Чехия намерена снизить свою зависимость от поставок российского газа и в этом вопросе рассчитывает на поддержку со стороны Польши. Об этом заявил глава чешского правительства Петр Фиала. По его словам, Прага и Варшава могут возобновить переговоры о строительстве газопровода Stork II, который бы объединил газотранспортные системы обеих стран. При этом Фиала подчеркнул, что Чехия не станет платить за нынешние поставки российского газа в рублях. По мнению экспертов, шансы Чехии на полный отказ от энергоресурсов из России крайне малы, так как у Праги нет альтернативы российским нефти и газу.

Чехия намерена стать независимой от поставок газа из России и рассчитывает в этом вопросе на поддержку со стороны Польши. Об этом 29 апреля на совместной пресс-конференции с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Мы — страна, которая в некоторых аспектах, к сожалению, сильно зависит от снабжения из России. Мы более чем на 90% зависимы от поставок газа из России. Мы хотим стать независимыми от ископаемого топлива из России, но для этого нам нужна будет помощь других стран. Здесь руку помощи может протянуть нам Польша», — сказал он.

В частности, Прага и Варшава могут возобновить переговоры о строительстве газопровода Stork II, отметил глава чешского правительства.

«Это та тема, которая несколько лет тому назад появилась в наших разговорах. К сожалению, здесь мы можем посыпать голову пеплом — мы, чехи. Эта тема была немного забыта, но мы бы хотели к этому вернуться, к теме строительства Stork II», — подчеркнул Фиала.

Напомним, что газопровод Stork II — это проект, который Прага заморозила несколько лет назад. Он должен был объединить газотранспортные системы (ГТС) Польши и Чехии, увеличив их пропускную способность к 2023 году и повысив надёжность транспортировок. Однако в 2020 году чешский оператор ГТС Net4Gas объявил о приостановке своего участия в проекте из-за того, что Stork II не был включён в список проектов, представляющих общеевропейский интерес и претендующих на субсидию ЕС.

Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Матеуш Моравецкий

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© Czarek Sokolowski

Во время нынешнего выступления на пресс-конференции чешский премьер отметил, что его страна заинтересована в диверсификации газовых поставок, а именно — в приобретении СПГ у Польши, которая строит сегодня терминал для сжиженного газа. При этом, по словам Фиалы, Прага категорически отказывается платить России за газ в рублях, как того требует Москва.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, если некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», — заявил Фиала.

В свою очередь, Матеуш Моравецкий подтвердил готовность Варшавы способствовать Праге в преодолении зависимости от российских энергоресурсов.

«Мы постараемся сотрудничать с Чехией и совместно выработать соответствующие механизмы, которые помогут Чешской Республике выдержать этот сложный период — перерезать российскую пуповину и прекратить зависимость от России», — написал польский премьер в Twitter после пресс-конференции.

Также политики договорились, что их страны создадут рабочую группу с целью реагирования на возможное прекращение поставок нефти из России. Планируется, что в неё войдут представители министерств и компаний, участвующих в поставках. Как напомнил Петр Фиала, польские фирмы являются владельцами ключевых НПЗ в Чехии.

«Мы говорили о том, как решить потенциальную ситуацию, в которой дело дойдёт до приостановки поставок нефти из России в Чехию. Мы получили с польской стороны гарантию того, что Польша и польская компания PKN Orlen будут готовы к такой ситуации. Мы будем в состоянии реагировать на неё быстро и динамично», — заявил глава чешского правительства.

Непростая ситуация

В настоящее время в Евросоюзе идёт активное обсуждение эмбарго на российские энергоресурсы. Одни страны поддерживают эту инициативу, другие говорят о невозможности отказаться от нефти и газа из России в краткосрочной перспективе.

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Нет единства среди стран ЕС и по вопросу оплаты российского газа в рублях. Напомним, что президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран: с 1 апреля расчёты за голубое топливо должны производиться в рублях. Для этого зарубежным покупателям нужно открыть в Газпромбанке рублёвый и валютный счета. Согласно схеме, сначала деньги поступают на валютный счёт, затем банк на Московской бирже меняет эти средства на рубли, после чего идёт их зачисление уже на рублёвый счёт. После этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

Несмотря на первоначальную негативную реакцию западных стран на предложенную схему расчётов, некоторые европейские государства всё же согласились перейти на новый механизм оплаты. В частности, речь идёт об Австрии, Венгрии и Германии.

Однако теперь эти страны подвергаются постоянной критике со стороны Брюсселя. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 8 апреля в интервью CNN, что таким образом якобы нарушаются санкции, которые были приняты ЕС в отношении России.

«Мы проанализировали указ Путина, и с правовой точки зрения всё ясно. То, что предлагает Путин (перевод евро в рубли и последующая оплата за газ), — это нарушение санкций. Если делать так, если платить в рублях, то это обход санкций», — утверждает глава ЕК.

РИА Новости

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Политический манёвр

Опрошенные RT эксперты считают, что попытки Чехии отказаться от российских энергоресурсов обречены на провал, так как у страны нет альтернативных поставщиков, которые предоставили бы ей необходимые объёмы топлива.

«Просто заявить о нежелании платить за газ в рублях — это больше про политику, чем про энергетику. Тем более что Польша оказать какую-либо серьёзную долгосрочную помощь Чехии не может», — отметил в беседе с RT глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, все претензии Польши на объявление себя независимой от российского газа являются фикцией, так как де-факто она продолжает использовать топливо из РФ, просто «получая его непрямым способом».

«Польша, отказавшись от услуг «Газпрома», получает газ реверсом из Германии, то есть де-факто покупает тот же российский газ. Поэтому, когда говорят, что Польша отказалась от российского голубого топлива, нужно понимать, что всё это весьма условно», — подчеркнул эксперт.

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Тем не менее это всё же даёт Варшаве некоторые основания для политических заявлений, тогда как Прага не имеет возможности полагаться на тот же реверс, поскольку у неё нет соответствующих договорённостей с Берлином, добавил аналитик.

В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT напомнил, что рассматриваемая Чехией и Польшей кооперация в энергетической сфере апеллирует к давно обсуждаемым в ЕС планам создать единое энергетическое пространство, в рамках которого все страны ЕС получат равный доступ к энергоресурсам. Однако для этого необходимо строить интерконнекторы — газопроводы, соединяющие газотранспортные системы разных стран, пояснил эксперт.

«Примечательно, что планы ЕС по созданию интерконнекторов начали буксовать ещё в середине 2010-х годов ввиду их полной бессмысленности. Так что решить задачу поставок газа в Чехию от альтернативных поставщиков за счёт того, что её ГТС соединится с ГТС Польши, не представляется возможным. Однако почему-то чехи верят, что если они построят инфраструктуру, то всё заработает. Хотя договариваться в первую очередь нужно с поставщиками», — подчеркнул эксперт.

К тому же, по словам Фролова, Варшава не будет поставлять Праге газ безвозмездно.

«Поэтому, перепродавая закупаемый на стороне газ, будь то трубный или СПГ, цену они будут назначать вполне рыночную, а то и даже чуть выше, чтобы зарабатывать на этом процессе», — заключил аналитик.