Премьер Чехии Фиала заявил, что Прага не намерена платить за российский газ в рублях

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Чехия не намерена платить за российский газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр Чехии Пётр Фиала.
Премьер Чехии Фиала заявил, что Прага не намерена платить за российский газ в рублях
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«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», — цитирует Фиалу РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил решение Будапешта платить за газ в рублях.

До этого сообщалось, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, а итальянская энергетическая компания Eni SpA изъявила готовность открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.

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