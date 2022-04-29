Премьер Чехии Фиала заявил, что Прага не намерена платить за российский газ в рублях

Чехия не намерена платить за российский газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр Чехии Пётр Фиала.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», — цитирует Фиалу РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил решение Будапешта платить за газ в рублях.

До этого сообщалось, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, а итальянская энергетическая компания Eni SpA изъявила готовность открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.