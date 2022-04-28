Глава МИД Венгрии объяснил решение Будапешта платить за газ в рублях

Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал... энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность», — сказал Сийярто.

Министр добавил, что роль природного газа из России в снабжении Центральной Европы и континента в целом сохранится, если не появится новых источников природного газа и новых маршрутов его поставок.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкций против поставок российских нефти и газа.

До этого сообщалось, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, а итальянская энергетическая компания Eni SpA изъявила готовность открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.