Глава МИД Венгрии объяснил решение Будапешта платить за газ в рублях
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«Для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал... энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность», — сказал Сийярто.
Министр добавил, что роль природного газа из России в снабжении Центральной Европы и континента в целом сохранится, если не появится новых источников природного газа и новых маршрутов его поставок.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкций против поставок российских нефти и газа.
До этого сообщалось, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, а итальянская энергетическая компания Eni SpA изъявила готовность открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.