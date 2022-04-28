Глава МИД Венгрии объяснил решение Будапешта платить за газ в рублях

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Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии объяснил решение Будапешта платить за газ в рублях
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«Для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал... энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность», — сказал Сийярто.

Министр добавил, что роль природного газа из России в снабжении Центральной Европы и континента в целом сохранится, если не появится новых источников природного газа и новых маршрутов его поставок.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкций против поставок российских нефти и газа.

До этого сообщалось, что Австрия приняла новые условия России по оплате газа, а итальянская энергетическая компания Eni SpA изъявила готовность открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.

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