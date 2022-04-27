Bloomberg: итальянская Eni готова открыть рублёвые счета в Газпромбанке
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что шаг носит предупредительный характер — в компании приняли решение проконсультироваться с правительством Италии и европейскими властями в отношении того, можно ли использовать счета для покупки российского газа и при каких условиях.
Представитель Eni воздержался от комментариев на эту тему.
27 апреля агентство Bloomberg сообщило, что четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили «Газпрому» в рублях, а десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для выполнения платежей в соответствии с новым порядком.
Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена приняла новые условия России по оплате газа.
При этом «Газпром» приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.