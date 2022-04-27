Bloomberg: итальянская Eni готова открыть рублёвые счета в Газпромбанке

Итальянская энергетическая компания Eni SpA изъявила готовность открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что шаг носит предупредительный характер — в компании приняли решение проконсультироваться с правительством Италии и европейскими властями в отношении того, можно ли использовать счета для покупки российского газа и при каких условиях.

Представитель Eni воздержался от комментариев на эту тему.

27 апреля агентство Bloomberg сообщило, что четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили «Газпрому» в рублях, а десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для выполнения платежей в соответствии с новым порядком.

Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена приняла новые условия России по оплате газа.

При этом «Газпром» приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.