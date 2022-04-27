«Газпром» сообщил о приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG
- Legion-Media
«Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», — сообщил «Газпром» в своём канале в Telegram.
Компания добавила, что «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.
Ранее Минэнерго Болгарии заявило, что «Газпром» сообщил «Булгаргазу» о прекращении поставок газа с 27 апреля.
Также сообщалось, что польская компания PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях.