Польская компания PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях
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«PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчётам за природный газ, поставляемый «Газпромом» по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации», — цитирует компанию РИА Новости.
Также в PGNiG сообщили, что получили уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.
В российской компании напомнили, что «27 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».