Польская компания PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях

Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях.

«PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчётам за природный газ, поставляемый «Газпромом» по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации», — цитирует компанию РИА Новости.

Также в PGNiG сообщили, что получили уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

В российской компании напомнили, что «27 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».