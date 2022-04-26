Польская компания PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях

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Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях.
Польская компания PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчётам за природный газ, поставляемый «Газпромом» по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации», — цитирует компанию РИА Новости.

Также в PGNiG сообщили, что получили уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

В российской компании напомнили, что «27 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».

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