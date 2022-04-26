Минэнерго Болгарии: «Газпром» сообщил «Булгаргазу» о прекращении поставок газа с 27 апреля

Российская компания «Газпром» проинформировала «Булгаргаз» о прекращении поставок газа с 27 апреля. Об этом сообщили в Минэнерго Болгарии.

«Сегодня, 26 апреля, в ЕАД «Булгаргаз» поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела требуемые платежи.

Ранее власти Болгарии заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом».

Действующий договор Болгарии с «Газпромом» истекает 31 декабря 2022 года.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG также сообщил, что получил уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.