Минэнерго Болгарии: «Газпром» сообщил «Булгаргазу» о прекращении поставок газа с 27 апреля

Короткая ссылка
Российская компания «Газпром» проинформировала «Булгаргаз» о прекращении поставок газа с 27 апреля. Об этом сообщили в Минэнерго Болгарии.
Минэнерго Болгарии: «Газпром» сообщил «Булгаргазу» о прекращении поставок газа с 27 апреля
  • РИА Новости

«Сегодня, 26 апреля, в ЕАД «Булгаргаз» поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела требуемые платежи.

Ранее власти Болгарии заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом».

Действующий договор Болгарии с «Газпромом» истекает 31 декабря 2022 года.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG также сообщил, что получил уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить