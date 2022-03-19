Власти Болгарии заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом»

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Вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио заявил, что страна не планирует продлевать контракт с российским «Газпромом».
Власти Болгарии заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом»
  • РИА Новости

«В нынешней ситуации у нас нет возможности вести переговоры с «Газпромом», — заявил Василев, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что у Болгарии существуют альтернативы новому соглашению с компанией.

Действующий договор Болгарии с «Газпромом» истекает 31 декабря 2022 года.

Ранее компания «Молдовагаз» расплатилась с российским «Газпромом» за потребление газа в марте.

Вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.

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