Власти Болгарии заявили, что не планируют продлевать контракт с «Газпромом»
- РИА Новости
«В нынешней ситуации у нас нет возможности вести переговоры с «Газпромом», — заявил Василев, его слова приводит ТАСС.
Он уточнил, что у Болгарии существуют альтернативы новому соглашению с компанией.
Действующий договор Болгарии с «Газпромом» истекает 31 декабря 2022 года.
Ранее компания «Молдовагаз» расплатилась с российским «Газпромом» за потребление газа в марте.
Вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.