«Молдовагаз» рассчитался с «Газпромом» за потребление газа в марте

Компания «Молдовагаз» расплатилась с российским «Газпромом» за потребление газа в марте.

Об этом в своём Telegram сообщил председатель «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«АО «Молдовагаз» полностью рассчиталось с ПАО «Газпром» за текущие поставки газа в первой половине марта (50%). За неделю компания перечислила поставщику $43 млн», — написал он.

Ранее вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с «Газпромом» в отношении аудита долга «Молдовагаза».