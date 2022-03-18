«Молдовагаз» рассчитался с «Газпромом» за потребление газа в марте

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Компания «Молдовагаз» расплатилась с российским «Газпромом» за потребление газа в марте.
«Молдовагаз» рассчитался с «Газпромом» за потребление газа в марте
  • AP

Об этом в своём Telegram сообщил председатель «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«АО «Молдовагаз» полностью рассчиталось с ПАО «Газпром» за текущие поставки газа в первой половине марта (50%). За неделю компания перечислила поставщику $43 млн», — написал он.

Ранее вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну  сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с «Газпромом» в отношении аудита долга «Молдовагаза».

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