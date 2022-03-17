Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей

Короткая ссылка
Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам энергоносителей, ситуация стабильная. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, напряжённая геополитическая ситуация будет иметь последствия для энергетического рынка.

«Хотел бы обратить внимание, что Россия привержена выполнению своих контрактных обязательств перед партнёрами и поставки энергоносителей из России останутся стабильными», — приводит РИА Новости заявление Новака.

Ранее стало известно, что «Газпром» штатно поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить