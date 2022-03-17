Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей

Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам энергоносителей, ситуация стабильная. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

По его словам, напряжённая геополитическая ситуация будет иметь последствия для энергетического рынка.

«Хотел бы обратить внимание, что Россия привержена выполнению своих контрактных обязательств перед партнёрами и поставки энергоносителей из России останутся стабильными», — приводит РИА Новости заявление Новака.

Ранее стало известно, что «Газпром» штатно поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей.