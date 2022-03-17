«Газпром» штатно поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 94,6 млн кубометров на 17 марта», — цитирует ТАСС Куприянова.

На среду, 16 марта, заявки составляли 95 млн кубометров.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что украинская газотранспортная структура полностью заполнена российским газом.

По его словам, газ идёт, несмотря на украинский кризис.