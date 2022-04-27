Bloomberg: десять компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа
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«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях, как того требовала Россия... Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», — говорится в сообщении агентства.
В конце марта Газпромбанк заявил, что кредитная организация создаст все условия для удобной и технологичной оплаты российского газа в рублях.
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.
Так, например, 27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.