Bloomberg: десять компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили «Газпрому» в рублях. По словам собеседника, десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для выполнения платежей в соответствии с новым порядком.

«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях, как того требовала Россия... Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», — говорится в сообщении агентства.

В конце марта Газпромбанк заявил, что кредитная организация создаст все условия для удобной и технологичной оплаты российского газа в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Так, например, 27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.