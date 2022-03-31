Газпромбанк пообещал создать все условия для удобной оплаты российского газа в рублях
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«Банк обладает всеми необходимыми компетенциями, технологиями и опытом для быстрого и качественного исполнения сегодняшнего указа президента России. После принятия решения советом директоров Банка России об утверждении режима специальных счетов нами будут созданы все условия для удобной и технологичной оплаты российского газа в утверждённой указом валюте — рублях», — цитирует заявление банка ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.
Банк России должен в течение десяти дней определить порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа.