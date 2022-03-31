ЦБ России за 10 дней определит порядок открытия счетов для зарубежных покупателей газа

Короткая ссылка
Банк России должен в течение десяти дней определить порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа.
ЦБ России за 10 дней определит порядок открытия счетов для зарубежных покупателей газа
  • Legion-Media
  • © Aleksey Zotov

Это следует из опубликованного на сайте Кремля указа президента РФ Владимира Путина.

«Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в десятидневный срок принять решения, необходимые для реализации полномочия, предусмотренного подпунктом «б» (устанавливать режим специального рублёвого счёта и режим специального валютного счёта) пункта 10 настоящего указа», — говорится в документе.

Ранее Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить