ЦБ России за 10 дней определит порядок открытия счетов для зарубежных покупателей газа
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Это следует из опубликованного на сайте Кремля указа президента РФ Владимира Путина.
«Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в десятидневный срок принять решения, необходимые для реализации полномочия, предусмотренного подпунктом «б» (устанавливать режим специального рублёвого счёта и режим специального валютного счёта) пункта 10 настоящего указа», — говорится в документе.
Ранее Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.