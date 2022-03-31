ЦБ России за 10 дней определит порядок открытия счетов для зарубежных покупателей газа

Банк России должен в течение десяти дней определить порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа.

Это следует из опубликованного на сайте Кремля указа президента РФ Владимира Путина.

«Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в десятидневный срок принять решения, необходимые для реализации полномочия, предусмотренного подпунктом «б» (устанавливать режим специального рублёвого счёта и режим специального валютного счёта) пункта 10 настоящего указа», — говорится в документе.

Ранее Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.