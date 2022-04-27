«В связи с неоплатой в рублях»: «Газпром» приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию

На торгах в среду, 27 апреля, цены на газ в Европе поднимались более чем на 23% и впервые с начала месяца достигали $1390 за 1 тыс. кубометров. Рынок отреагировал на решение «Газпрома» полностью приостановить поставки топлива в Польшу и Болгарию. Как объяснили в компании, обе страны отказались рассчитываться за энергосырьё в рублях. Эксперты считают такое решение политически мотивированным и при этом подчёркивают, что Варшава и София не смогут оперативно заменить покупки газа у Москвы. Таким образом, Болгария и Польша продолжат закупать российский газ, но будут делать это уже через третьи страны, считают аналитики. Впрочем, по мнению специалистов, такая ситуация может усугубить нехватку энергосырья в Европе.

В среду, 27 апреля, торги на европейском энергорынке сопровождаются резким ростом цен на газ. В первой половине дня стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась на 23,5% и впервые с начала месяца достигала €127,5 за МВт⋅ч, или около $1390 за 1 тыс. кубометров.

Газ в Европе заметно подорожал после того, как Россия полностью приостановила поставки своего энергосырья в Польшу и Болгарию. Соответствующее решение было принято «в связи с неоплатой в рублях», пояснили в «Газпроме».

«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях… Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чём контрагенты были своевременно проинформированы», — говорится в сообщении «Газпрома».

Напомним, с апреля в России по поручению президента Владимира Путина заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. Теперь Москва принимает оплату за энергосырьё только в рублях.

Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

Тем не менее Польша и Болгария отказались рассчитываться с Россией за газ по новой схеме. В результате с 27 апреля и до момента проведения оплаты в рублях поставки топлива в обе страны будут приостановлены, подчеркнули в «Газпроме».

«Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объёмов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объём», — добавили в компании.

Legion-Media

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Отметим, что Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. По последним данным Евростата, в 2020 году Москва обеспечивала 41% потребностей ЕС в этом виде топлива. На тот момент активнее всего российский газ закупали Польша (55% поставок шли из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Венгрия (95%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).

В текущих условиях прекращение газовых поставок из России может серьёзно осложнить ситуацию с энергоснабжением для Польши и Болгарии. Таким мнением в разговоре с RT поделился главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Пока у обеих стран есть запасы газа в хранилищах, но их хватит на несколько месяцев. В течение этого времени будут предприниматься попытки увеличения закупок из других источников. В частности, Болгария и Польша попробуют нарастить импорт СПГ и норвежского газа», — предположил специалист.

Впрочем, оперативно заменить топливо из России будет проблематично, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его мнению, для полной переориентации поставок может потребоваться несколько лет. Таким образом, как полагает эксперт, в ближайшее время Болгария и Польша будут вынуждены продолжить закупать российский газ, но станут делать это уже не напрямую, а через другие страны.

«Скорее всего, они перейдут к так называемому виртуальному реверсу. По этому же принципу российский газ сегодня покупает Украина», — пояснил собеседник RT.

Группа согласных

Предложенная Москвой схема оплаты газа не противоречит санкциям Евросоюза в отношении России. Таким образом, отказ Болгарии и Польши от расчётов за топливо по новым правилам носит «сугубо политический характер». Об этом в интервью RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«Для европейских компаний в принципе ничего не меняется: они как отправляли определённую сумму в евро в Россию, так и могут продолжить это делать. Никто не заставляет их менять евро или доллары на рубли. За них эту процедуру будет совершать сам Газпромбанк. Новая схема оплаты не меняет стоимость газа в долларовом выражении. Для покупателей цена не изменится», — объяснил Юшков.

Некоторые европейские страны и компании уже согласились оплачивать российский газ рублями. В частности, о готовности перейти на новую систему расчётов сообщили власти Венгрии.

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях — будем платить в рублях», — заявлял в начале апреля венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Условия Москвы об оплате природного газа в рублях также одобрила австрийская нефтегазовая компания OMV. Об этом в среду во время пресс-конференции заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, аналогичное решение приняли и немецкие власти.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они (условия. — RT) были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — приводит ТАСС слова Нехаммера.

Разделение ресурсов

Ранее в рамках санкционной политики европейские власти обсуждали введение эмбарго на импорт природного газа и нефти из России. Впрочем, страны региона так и не достигли единства в этом вопросе. Ряд государств ЕС выступили категорически против запрета на покупки сырья у Москвы.

«Для европейских стран отказ от российского газа грозит серьёзными проблемами с отоплением и получением электроэнергии, так как часть газа идёт на выработку электричества. В итоге стоимость электричества может стать очень высокой для европейцев, а с отоплением домохозяйств следующей зимой будет ещё сложнее», — объяснил Игорь Юшков.

На этом фоне основная часть европейских клиентов «Газпрома» в конечном итоге согласится покупать газ по новой схеме, уверен Сергей Кауфман. Вместе с тем после прекращения поставок топлива в Болгарию и Польшу предложение энергосырья в Европе снизится. Для обеспечения обеих стран газом Евросоюз будет вынужден перераспределять уже имеющиеся ресурсы. В результате дефицит топлива в регионе может вырасти, а стоимость сырья продолжит оставаться на повышенных уровнях, считает аналитик.

«Повышенные цены на энергоносители являются одним из главных драйверов роста инфляции в ЕС. Это, вероятно, приведёт к ужесточению политики ЕЦБ и в негативном сценарии может стать одной из причин для рецессии», — заключил Сергей Кауфман.