Обходной путь: почему Польша начала закупать российский газ через Германию

Польша после приостановки прямых поставок газа из РФ начала покупать российское топливо через Германию, сообщили в «Газпроме». По данным компании, энергосырьё поступает реверсом из ФРГ по трубопроводу Ямал — Европа. Как отмечают специалисты, таким образом Варшава пытается обойти требование Москвы платить за энергосырьё рублями. Впрочем, посредничество немецкой стороны при закупках газа может стоить польским потребителям гораздо дороже, не исключают эксперты.

Польша продолжает закупать российский природный газ, однако поставки энергосырья идут уже не напрямую из России, а по реверсной схеме через Германию. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — цитирует ТАСС Куприянова.

По его словам, российское энергосырьё поступает в Польшу реверсом из ФРГ по газопроводу Ямал — Европа. Объём поставок составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни, добавил Куприянов.

27 апреля Россия полостью приостановила поставки природного газа в Польшу и Болгарию. Как объяснили в «Газпроме», польская компания PGNiG и болгарская «Булгаргаз» отказались платить за энергосырьё рублями. При этом ранее обе организации были предупреждены о необходимости расчётов в российской валюте.

Также по теме «В связи с неоплатой в рублях»: «Газпром» приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию На торгах в среду, 27 апреля, цены на газ в Европе поднимались более чем на 23% и впервые с начала месяца достигали $1390 за 1 тыс....

Напомним, с 1 апреля 2022 года Москва принимает оплату поставок газа в недружественные страны только в рублях. Такое решение было принято по поручению президента Владимира Путина в ответ на санкции Запада.

Для покупки сырья иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

Отметим, что изначально в Европе заявили о нежелании следовать требованиям Москвы. Впрочем, ряд государств региона уже согласились перейти на новый механизм расчётов. В частности, речь идёт об Австрии, Венгрии и Германии.

«По сути, сами европейцы всё равно продолжат покупать топливо за евро, а всеми вопросами конвертации валют будет заниматься непосредственно Газпромбанк. Почему Польшу это не устроило — вопрос только к лицам, принимавшим решение и поставившим под угрозу благосостояние страны», — отметил в разговоре с RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По его словам, покупки энергосырья реверсом через Германию могут обойтись Польше гораздо дороже. Как объяснил эксперт, газ после поступления в ФРГ перестаёт быть российским, и Берлин вправе распоряжаться им по своему усмотрению. В связи с этим немецкие компании могут продавать газ Варшаве уже не по фиксированной контрактной цене, а по высокой рыночной стоимости вместе с процентами за посредничество, добавил аналитик.

«Германия закупает достаточно большое количество газа у России и в моменте может безболезненно страховать Польшу в вопросе поставок. Однако это недолговечная история. Польше придётся покупать топливо по завышенной стоимости. В конечном итоге рост цен на коммунальные услуги внутри страны может быть очень серьёзным», — считает Вавилов.

Незаменимый ресурс

Ранее в рамках санкционной политики европейские власти обсуждали введение эмбарго на импорт природного газа и нефти из России. Впрочем, страны региона так и не достигли единства в этом вопросе. Ряд государств ЕС выступили категорически против запрета на покупки сырья у Москвы.

Россия остаётся крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. По последним данным Евростата, в 2020 году Москва обеспечивала 41% потребностей ЕС в этом виде топлива. На тот момент активнее всего российский газ закупали Польша (55% поставок шли из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Венгрия (95%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).

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При этом если, например, Польша сегодня достаточно обеспечена газом (резервы страны заполнены более чем на 76%), то в ряде других странах ЕС наблюдается нехватка топлива. В частности, наименьшими запасами сырья в процентном соотношении от объёмов хранилищ располагают Румыния (21,5%), Словакия (20,6%), Венгрия (19,5%), Хорватия (18,5%), Австрия (17,7%), Болгария (17,5%) и Бельгия (14,4%). Такие данные приводит Ассоциация газовой инфраструктуры Европы (GIE).

«Почти весь ЕС сейчас не может позволить себе отказаться от российского газа. Во-первых, не у всех стран есть инфраструктура по приёму СПГ, а для её построения нужно как минимум несколько лет. Во-вторых, есть проблема с альтернативными поставщиками. Лишнего газа на рынке объективно нет, и даже Норвегия с Алжиром в случае увеличения добычи не смогут заместить российские поставки», — рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В результате полное прекращение газовых поставок из России могло бы привести к взлёту цен на энергоносители и крупнейшему экономическому кризису в истории ЕС. Таким мнением с RT поделился руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

«При таких обстоятельствах ВВП Евросоюза сократится на 5%, что по своим экономическим последствиям превзойдёт эффект пандемии. Тем не менее, к сожалению, в условиях политического противостояния европейские лидеры не всегда объективно оценивают риски эскалации и склонны их недооценивать», — добавил Мельников.