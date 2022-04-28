Обходной путь: почему Польша начала закупать российский газ через Германию
- Legion-Media
- © Anthony Rakusen
Польша продолжает закупать российский природный газ, однако поставки энергосырья идут уже не напрямую из России, а по реверсной схеме через Германию. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — цитирует ТАСС Куприянова.
По его словам, российское энергосырьё поступает в Польшу реверсом из ФРГ по газопроводу Ямал — Европа. Объём поставок составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни, добавил Куприянов.
27 апреля Россия полостью приостановила поставки природного газа в Польшу и Болгарию. Как объяснили в «Газпроме», польская компания PGNiG и болгарская «Булгаргаз» отказались платить за энергосырьё рублями. При этом ранее обе организации были предупреждены о необходимости расчётов в российской валюте.
Напомним, с 1 апреля 2022 года Москва принимает оплату поставок газа в недружественные страны только в рублях. Такое решение было принято по поручению президента Владимира Путина в ответ на санкции Запада.
Для покупки сырья иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.
Отметим, что изначально в Европе заявили о нежелании следовать требованиям Москвы. Впрочем, ряд государств региона уже согласились перейти на новый механизм расчётов. В частности, речь идёт об Австрии, Венгрии и Германии.
«По сути, сами европейцы всё равно продолжат покупать топливо за евро, а всеми вопросами конвертации валют будет заниматься непосредственно Газпромбанк. Почему Польшу это не устроило — вопрос только к лицам, принимавшим решение и поставившим под угрозу благосостояние страны», — отметил в разговоре с RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
По его словам, покупки энергосырья реверсом через Германию могут обойтись Польше гораздо дороже. Как объяснил эксперт, газ после поступления в ФРГ перестаёт быть российским, и Берлин вправе распоряжаться им по своему усмотрению. В связи с этим немецкие компании могут продавать газ Варшаве уже не по фиксированной контрактной цене, а по высокой рыночной стоимости вместе с процентами за посредничество, добавил аналитик.
«Германия закупает достаточно большое количество газа у России и в моменте может безболезненно страховать Польшу в вопросе поставок. Однако это недолговечная история. Польше придётся покупать топливо по завышенной стоимости. В конечном итоге рост цен на коммунальные услуги внутри страны может быть очень серьёзным», — считает Вавилов.
Незаменимый ресурс
Ранее в рамках санкционной политики европейские власти обсуждали введение эмбарго на импорт природного газа и нефти из России. Впрочем, страны региона так и не достигли единства в этом вопросе. Ряд государств ЕС выступили категорически против запрета на покупки сырья у Москвы.
Россия остаётся крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. По последним данным Евростата, в 2020 году Москва обеспечивала 41% потребностей ЕС в этом виде топлива. На тот момент активнее всего российский газ закупали Польша (55% поставок шли из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Венгрия (95%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).
- Legion-Media
- © Anthony Rakusen
При этом если, например, Польша сегодня достаточно обеспечена газом (резервы страны заполнены более чем на 76%), то в ряде других странах ЕС наблюдается нехватка топлива. В частности, наименьшими запасами сырья в процентном соотношении от объёмов хранилищ располагают Румыния (21,5%), Словакия (20,6%), Венгрия (19,5%), Хорватия (18,5%), Австрия (17,7%), Болгария (17,5%) и Бельгия (14,4%). Такие данные приводит Ассоциация газовой инфраструктуры Европы (GIE).
«Почти весь ЕС сейчас не может позволить себе отказаться от российского газа. Во-первых, не у всех стран есть инфраструктура по приёму СПГ, а для её построения нужно как минимум несколько лет. Во-вторых, есть проблема с альтернативными поставщиками. Лишнего газа на рынке объективно нет, и даже Норвегия с Алжиром в случае увеличения добычи не смогут заместить российские поставки», — рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
В результате полное прекращение газовых поставок из России могло бы привести к взлёту цен на энергоносители и крупнейшему экономическому кризису в истории ЕС. Таким мнением с RT поделился руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.
«При таких обстоятельствах ВВП Евросоюза сократится на 5%, что по своим экономическим последствиям превзойдёт эффект пандемии. Тем не менее, к сожалению, в условиях политического противостояния европейские лидеры не всегда объективно оценивают риски эскалации и склонны их недооценивать», — добавил Мельников.