Лавров: большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях.
Лавров: большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях
  • РИА Новости

«Большинство ключевых партнёров России, покупающих газ, уже перешли на тот способ оплаты, о котором я рассказал. Хочу подчеркнуть ещё раз: нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не «Газпром». Потому что «Газпром» фактически был ограблен», — приводятся его слова на сайте МИД России.

28 апреля стало известно, что власти Венгрии приняли предложение по оплате российского газа в рублях. Также позднее глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно и распространяют через СМИ ложную информацию о позиции Венгрии.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить