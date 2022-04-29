Лавров: большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях.

«Большинство ключевых партнёров России, покупающих газ, уже перешли на тот способ оплаты, о котором я рассказал. Хочу подчеркнуть ещё раз: нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не «Газпром». Потому что «Газпром» фактически был ограблен», — приводятся его слова на сайте МИД России.

28 апреля стало известно, что власти Венгрии приняли предложение по оплате российского газа в рублях. Также позднее глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно и распространяют через СМИ ложную информацию о позиции Венгрии.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.