Глава МИД Венгрии: не все компании Европы афишируют согласие на схему оплаты газа из России

Часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно и распространяют через СМИ ложную информацию о позиции Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Дипломат подчеркнул, что для Венгрии естественно, что страна платит за газ таким образом, чтобы он поступал. Он напомнил, что для приобретения энергоресурсов необходимо открыть рублёвый счёт и счёт в валюте в «Газпромбанке».

«Мы это будем делать, как и другие, хотел бы подчеркнуть, как и другие, то есть это неправда, что другие от этого отказались, они просто не говорят об этом так честно по разным причинам, и международные либеральные СМИ в этом их, конечно, поддерживают», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Глава венгерского МИД отметил, что покупать газ можно только физически — политическими заявлениями «невозможно отапливать квартиру».

Ранее стало известно, что Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны.

Сийярто также заявил, что Венгрия не поддержит санкции против поставок российских нефти и газа.