Глава МИД Венгрии: не все компании Европы афишируют согласие на схему оплаты газа из России

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Часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно и распространяют через СМИ ложную информацию о позиции Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии: не все компании Европы афишируют согласие на схему оплаты газа из России
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Дипломат подчеркнул, что для Венгрии естественно, что страна платит за газ таким образом, чтобы он поступал. Он напомнил, что для приобретения энергоресурсов необходимо открыть рублёвый счёт и счёт в валюте в «Газпромбанке».

«Мы это будем делать, как и другие, хотел бы подчеркнуть, как и другие, то есть это неправда, что другие от этого отказались, они просто не говорят об этом так честно по разным причинам, и международные либеральные СМИ в этом их, конечно, поддерживают», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Глава венгерского МИД отметил, что покупать газ можно только физически — политическими заявлениями «невозможно отапливать квартиру».

Ранее стало известно, что Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны.

Сийярто также заявил, что Венгрия не поддержит санкции против поставок российских нефти и газа.

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