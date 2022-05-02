Министр энергетики Австрии заявила о готовности поддержать эмбарго ЕС на нефть из России

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила о готовности поддержать возможное эмбарго Евросоюза на нефть из России.

Она отметила, что предложения Еврокомиссии касательно нефтяного эмбарго «ещё нет».

«Но Австрия готова поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и страны-участницы решатся на это», — приводит её слова ТАСС.

Министр добавила, что в Австрии «подготовились» к этому и в последние годы приобретали «только около 10% нефти из России».

Ранее в правительстве Франции сообщили, что новый пакет санкций Евросоюза против России готовится, но он не будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров по энергетике.

Bloomberg писал, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.