Bloomberg: в шестой пакет санкций Евросоюза может войти полное эмбарго на нефть из России

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В рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков России и Белоруссии от SWIFT.

«По информации осведомлённых источников, Европейский союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в новый пакет санкций могут войти ограничения на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий и на приобретение недвижимости. 

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами

Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.

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