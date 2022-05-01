Bloomberg: в шестой пакет санкций Евросоюза может войти полное эмбарго на нефть из России
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как отмечается, ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков России и Белоруссии от SWIFT.
«По информации осведомлённых источников, Европейский союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в новый пакет санкций могут войти ограничения на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий и на приобретение недвижимости.
Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами.
Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.