Министры ЕС не планируют обсуждать новый пакет санкций против России на встрече 2 мая
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Об этом заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
«Новый пакет санкций против России готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», — сказала она перед встречей министров ЕС по энергетике.
По её словам, темой встречи будет только газ, пишет РИА Новости.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.