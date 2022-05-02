Министры ЕС не планируют обсуждать новый пакет санкций против России на встрече 2 мая

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В правительстве Франции сообщили, что новый пакет санкций Евросоюза против России готовится, но он не будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров по энергетике.
Министры ЕС не планируют обсуждать новый пакет санкций против России на встрече 2 мая
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Об этом заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.

«Новый пакет санкций против России готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», — сказала она перед встречей министров ЕС по энергетике.

По её словам, темой встречи будет только газ, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.

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