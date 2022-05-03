Сийярто: позиция Венгрии по газу и нефти из России продиктована интересами Будапешта

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Отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, который провёл в Нур-Султане переговоры с коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Сийярто: позиция Венгрии по газу и нефти из России продиктована интересами Будапешта
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«Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, тем не менее, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упрёками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение», — сказал Сийярто журналистам.

Министр напомнил, что экономика Венгрии не сможет гарантированно бесперебойно функционировать без российской нефти.

«Из России 65% нефти поступает через нефтепровод «Дружба»... У нас нет никакого другого альтернативного маршрута, который мог бы нам поставить нужный объём нефти», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрии «всё равно, что о ней думают на Востоке или на Западе».

«Для нас важно одно — мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии. Это не может быть под угрозой», — подытожил министр.

В МИД Венгрии и ранее отмечали, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций относительно поставок нефти и газа.

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