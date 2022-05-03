«Приведёт к серьёзным проблемам»: как Германия намерена уменьшить энергозависимость от России

Берлин прекратит импорт российского угля летом, а до конца года запретит поставки российской нефти и резко сократит импорт газа из РФ, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, многие страны присоединились к антироссийским санкциям, «несмотря на неизбежные экономические издержки» для них самих. По данным СМИ, Евросоюз намерен включить в шестой пакет антироссийских санкций запрет на импорт российской нефти. При этом ЕК может разрешить Венгрии и Словакии не вводить такого рода эмбарго, чтобы «сохранить единство» в Евросоюзе, пишут западные агентства. По мнению экспертов, такое решение Германии и возможный запрет ЕС на импорт нефти из РФ приведёт к коллапсу в экономической и социальной сферах ФРГ и всего Евросоюза.

Германия намерена прекратить импорт российского угля летом, а до конца года — запретить поставки российской нефти и резко сократить импорт газа из РФ, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью The Indian Express.

«Cейчас мы осуществляем весьма амбициозный план действий по сокращению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля. До конца года постепенно откажемся от российской нефти, а также значительно сократим импорт газа из России», — сообщил он.

По словам Шольца, многие страны присоединились к антироссийским санкциям, «несмотря на неизбежные экономические издержки» для них же самих.

Между тем Венгрия не поддержит инициативы ЕС по ограничению импорта российских энергоресурсов. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире HirTV. Он отметил, что из-за отсутствия единогласия стран объединения Еврокомиссия будет не в состоянии ввести такого рода запрет. Гуйяш также заявил, что Венгрия и ещё девять стран уже открыли счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва, однако другие государства предпочитают об этом не распространяться. Ранее в венгерском МИД отмечали, что Будапешт выступит против введения антироссийских рестрикций относительно поставок нефти и газа.

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Немецкий телеканал ZDF, который ссылается на неназванного европейского дипломата, сообщил, что Венгрия и Словакия якобы отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России. Однако официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг это сообщение, отметив, что Венгрия не «отказалась от своего вето» и её позиция «по нефтегазовым санкциям в отношении России не изменилась».

«Мы их не поддерживаем», — написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщает агентство Reuters (также со ссылкой на источники), ЕК может разрешить Венгрии и Словакии не вводить такого рода запрет из-за высокой зависимости этих стран от поставок из РФ и чтобы «сохранить единство» в Евросоюзе. По данным агентства, нефтяное эмбарго должно войти в шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Как уточняет Reuters, этот запрет, скорее всего, будет введён постепенно и, вероятно, вступит в силу только в начале 2023 года.

В то же время Австрия заявила о готовности поддержать эмбарго ЕС на нефть из России. Об этом сообщила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер, отметив, что, хотя соответствующего предложения Еврокомиссии ещё не поступило, Вена уже подготовилась к такому эмбарго, приобретая лишь около 10% нефти из РФ в последние годы.

Польша, со своей стороны, выразила готовность оказать помощь странам ЕС в отказе от российских энергоносителей. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. По её словам, Варшава может поделиться своим опытом строительства соответствующей инфраструктуры.

Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, курс ЕС на запрет российской нефти — эксперимент с непредсказуемыми последствиями, несущий огромные риски. Издание пишет, что в случае такого эмбарго восточная часть ФРГ неизбежно пострадает от перебоя снабжения и роста цен. К тому же Handelsblatt сообщает, что Германия не располагает достаточным количеством альтернативных источников, которые могли бы заменить объёмы российской нефти. Как подчёркивает газета, альтернативные варианты не поступят в ФРГ быстро, кроме того, они не имеют такого же качества нефти.

По данным издания, последствием эмбарго станет увеличение цен на нефть во всём мире и Россия, найдя новых покупателей, может приумножить свой доход от нефтяных поставок.

Антироссийские планы Брюсселя

Напомним, что в марте лидеры государств и правительств ЕС по итогам неформального саммита объединения договорились в кратчайшие сроки, но поэтапно ликвидировать зависимость от импорта российских энергоресурсов.

Позже в том же месяце Еврокомиссия предложила ряд инициатив для решения проблем на газовом рынке. В частности, речь шла о партнёрстве Евросоюза с третьими странами, чтобы совершать совместные закупки голубого топлива «на уровне ЕС». Как уточнялось, переговорная группа, которую готова создать Еврокомиссия для реализации этой инициативы, может контактировать с поставщиками по поводу не только газа, но и других энергоресурсов. При этом в Брюсселе признали, что не существует «какого-то одного простого способа справиться с проблемой высоких цен на электроэнергию».

Зал заседаний Еврокомиссии

Gettyimages.ru

© Dursun Aydemir/Anadolu Agency

В апреле Евросоюз ввёл пятый санкционный пакет против России, который включает эмбарго на поставки угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в Евросоюз из РФ с августа текущего года. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA заявил, что в ЕС обсуждают также инициативы, связанные с ограничением поставок нефти и газа из России.

По данным Bloomberg, которое ссылается на источники, Европейский союз собирается внести предложение об установлении до конца года запрета на российскую нефть при постепенном введении к этому сроку ограничений на импорт. Как пишет агентство, решение о таких санкциях может быть принято уже на этой неделе, во время совещания послов Евросоюза.

«Для введения санкций ЕС требуется поддержка всех 27 стран — членов союза, и несколько стран, например Венгрия, уже долгое время оказывают сопротивление мерам, направленным против российской нефти», — пишет издание.

При этом, как отмечает Bloomberg, сильный рост цен на нефть «может служить не наказанием, а, наоборот, повысить доход, который Москва получает от торговли» нефтепродуктами.

«Между двух огней»

Как отметил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, после введения эмбарго на российский уголь летом, остановки поставок нефти в конце года и резкого сокращения поставок российского газа Германия и Европа в целом столкнутся с колоссальным ростом цен на эти энергоресурсы и усугублением энергетического кризиса.

«Стоимость газа, угля и нефти сейчас и так находится на очень высоком уровне, но такого рода меры подстегнут ещё больше рост цен. И это ударит по немецким и европейским потребителям, которым придётся выкладывать ещё больше денег за электричество», — пояснил эксперт в беседе с RT.

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В свою очередь, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что, пытаясь удовлетворить требование Брюсселя и западных союзников более решительно действовать в плане отказа от российских энергоресурсов, Шольц «находится между двух огней».

«С одной стороны — интересы немецкой экономики, промышленности и конечных потребителей, которые сильно страдают от текущего уровня цен на энергоносители и получат ещё больше проблем по мере усиления дефицита энергии на фоне разрыва связей с Россией. С другой — политические интересы Запада в противостоянии с РФ. Шольц пытается лавировать, но делать это всё сложнее», — считает аналитик.

Например, как заявил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в интервью немецкой газете FAZ, без импорта российского газа ФРГ едва ли продержится ближайшие две зимы. Это будет возможно, по его словам, разве что за счёт ущерба немецкой промышленности и экономике. Но в таком случае у Германии не будет больше ни стали, ни химической промышленности, сообщил Бирнбаум, подчеркнув, что последствия такого решения были бы драматичными.

Гривач, со своей стороны, отметил, что новые меры в рамках ликвидации так называемой энергозависимости от РФ крайне негативно отразятся на Германии и Европе в целом.

«С каждым подобным действием рушатся производственные и торговые цепочки, а издержки растут. Кроме того, возрастает и риск реального дефицита энергоресурсов в Европе предстоящей зимой», — уверен эксперт.

Гривач допускает, что ЕС примет шестой пакет санкций с эмбарго на российскую нефть, однако оно будет поэтапным и не для всех стран. Аналитик полагает, что исключение Брюссель действительно может сделать для Венгрии и Словакии.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, планы Берлина и ЕС по отказу от российских энергоносителей не соотносятся с реальными потребностями населения ФРГ и Европы в целом.

«В Германии и Брюсселе всё меньше думают об интересах своих собственных граждан и экономике. ФРГ очень сильно зависит от российских энергоносителей. Сокращение их объёмов приведёт к серьёзным проблемам для ФРГ и даже к коллапсу в экономической и социальной сферах. Это нанесёт колоссальный удар по экономике всего ЕС. Речь идёт о рецессии и резком падении уровня жизни населения», — отметил аналитик в комментарии RT.

Шаповалов добавил, что в настоящее время и в обозримом будущем Германия и Европа в целом не смогут найти альтернативу российским энергоресурсам, поскольку на мировом рынке нет достаточного количества свободных объёмов, которые можно было бы перенаправить в ЕС.

Танкер с российской нефтью

AP

Правосудов также считает, что в Германии и Евросоюзе не смогут добиться значительных успехов в поисках новых поставщиков для замещения российских энергоресурсов, поскольку этот рынок законтрактован на долгие годы вперёд.

«Какие-то поставщики найдутся, но этого будет недостаточно. Нехватка свободных объёмов энергоресурсов вызовет увеличение различных манипуляций на этом рынке в Германии и в Европе в целом. Многие фирмы начнут смешивать разные сорта нефти с чёрным золотом из РФ, чтобы оно официально не было российским. С углём тоже будут проводить похожие манипуляции. На самом деле это будут всё те же российские энергоресурсы, только по более высоким ценам и якобы привезённые, например, с Ближнего Востока», — пояснил аналитик.

По мнению Правосудова, отказ Германии и других стран ЕС от российской нефти будет способствовать резкому скачку цен на этот энергоресурс и Россия, несмотря на сокращение поставок, всё равно сохранит свои доходы.