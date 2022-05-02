Глава концерна E.ON Бирнбаум: без российского газа ФРГ едва продержится ближайшие две зимы
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По его словам, для достижения независимости Германии необходимо как можно скорее создавать альтернативу российскому газу через возобновляемые источники энергии, импорт СПГ и наращивание водородной экономики.
«Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы — разве что за счёт ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными», — сказал Бирнбаум в интервью немецкой газете FAZ.
В заключение собеседник издания предостерёг ЕС от введения газового эмбарго.
Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью The Indian Express ранее заявил, что Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля летом, до конца года страны ЕС будут отказываться и от российской нефти.
Позже телеканал ZDF со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России.