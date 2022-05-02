Глава концерна E.ON Бирнбаум: без российского газа ФРГ едва продержится ближайшие две зимы

Германия без импорта российского газа едва ли продержится ближайшие две зимы, заявил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.

По его словам, для достижения независимости Германии необходимо как можно скорее создавать альтернативу российскому газу через возобновляемые источники энергии, импорт СПГ и наращивание водородной экономики.

«Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы — разве что за счёт ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными», — сказал Бирнбаум в интервью немецкой газете FAZ.

В заключение собеседник издания предостерёг ЕС от введения газового эмбарго.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью The Indian Express ранее заявил, что Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля летом, до конца года страны ЕС будут отказываться и от российской нефти.

Позже телеканал ZDF со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России.