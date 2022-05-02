ZDF: Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России

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Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России.
ZDF: Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России
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По словам собеседника канала, решающим фактором стало то, что Германия всё-таки поддержит эмбарго. Официального подтверждения этой информации не приводится.

Как отмечается, своё вето отозвала и Австрия, однако австрийское агентство APA сообщило, что «никакого вето не было» изначально.

«Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение ещё не принято», — сказал источник агентства.

В МИД Венгрии отмечали, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций относительно поставок нефти и газа.

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