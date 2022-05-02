Канцлер Германии Шольц: летом Евросоюз прекратит импорт российского угля

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Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля летом, до конца года страны ЕС будут отказываться и от российской нефти, рассказал немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Indian Express.
Канцлер Германии Шольц: летом Евросоюз прекратит импорт российского угля
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Многие страны присоединились к этим санкциям, даже если это неизбежно повлечёт за собой экономические издержки для нас самих. Мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим российскую нефть и резко сократим импорт газа из России», — сказал Шольц.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

В свою очередь, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо ранее отметил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

Как писала газета Handelsblatt, планы ЕС отказаться от закупок российской нефти несут большие риски для стран Европы, а у немецких властей недостаточно альтернативных источников энергоресурсов.

Существующие предложения не предоставляют такого же качества нефти, сообщило издание.

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