Handelsblatt: отказ ЕС от российской нефти несёт большие риски для стран Европы
В статье подчёркивается, что восточная Германия неизбежно столкнётся с перебоями снабжения и ростом цен.
Кроме того, у немецких властей недостаточно альтернативных источников энергоресурсов, а существующие предложения не предоставляют такого же качества нефти.
Подробнее — в материале Ино ТВ.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что курс немецких властей на отказ от поставок газа из России в 2024 году выглядит утопическим.