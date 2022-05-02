Handelsblatt: отказ ЕС от российской нефти несёт большие риски для стран Европы

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Планы Евросоюза отказаться от закупок российской нефти несут большие риски для стран Европы. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

В статье подчёркивается, что восточная Германия неизбежно столкнётся с перебоями снабжения и ростом цен.

Кроме того, у немецких властей недостаточно альтернативных источников энергоресурсов, а существующие предложения не предоставляют такого же качества нефти.

Подробнее — в материале Ино ТВ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести полное эмбарго на поставки нефти из России.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что курс немецких властей на отказ от поставок газа из России в 2024 году выглядит утопическим.

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