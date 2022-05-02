Сенатор Пушков назвал утопической идею Германии отказаться от российского газа

Курс немецких властей на отказ от поставок газа из России в 2024 году выглядит утопическим. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Курс на отказ от газа из России в 2024-м году, объявленный Берлином, сегодня выглядит утопическим», — написал он в Telegram.

Пушков допустил, что поставленная ЕС задача полностью отказаться от российского газа к 2027 году является невыполнимой.

Ранее замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев высказался о поставках газа в Германию, в том числе о ситуации с компанией Gazprom Marketing & Trading Ltd. (GM&T), ранее переданной под временное управление германскому Федеральному сетевому агентству (BnetzA).

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.