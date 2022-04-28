В Институте энергетики и финансов высказались о поставках газа в Германию
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«Здесь может возникнуть очень много казусов, которые создала сама Германия после национализации компании», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.
Как отметил эксперт, GM&T уже пытается достичь новых договорённостей с «Газпромом» и вряд ли откажется от российского газа.
1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.
Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сообщил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.